Раздел: Культура
Неудачная шутка стала причиной увольнения успешного режиссера
Джеймс Ганн потерял работу из-за высказываний в Twitter.
Джеймс Ганн, поставивший и написавший первые два фильма про Стражей Галактики, уволен с поста режиссера третьей части, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Причиной стали оскорбительные твиты, написанные Ганном в 2008-2011 годах. В них он шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей.
«Лучшее в изнасиловании — это когда тебя перестают насиловать и ты такой: „Вау, как же это здорово, когда тебя не насилуют!“», — писал режиссер.
Внимание к этим постам привлек ультраправый писатель Майк Чернович, один из популяризаторов так называемого «Пиццагейта». Он отыскал старые твиты Ганна и на их основе обвинил его в педофилии. После этого Чернович начал активно выступать против режиссера и даже попытался привлечь внимание Disney, чтобы добиться его увольнения.
Ганн ответил чередой публичных заявлений в своем твиттере, в которых принес извинения за неприемлемые высказывания. Твиты он стер, а позже удалил и сам аккаунт (но быстро его восстановил).
По словам режиссера, все написанное им — ужасно. Много лет назад Ганн хотел провоцировать и привлекать внимание, но теперь он изменился и «стал другим человеком» с другими ценностями и убеждениями.
В 2012-м ЛГБТ-организация GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) привлекла режиссера «Стражей Галактики» потребовала прокомментировать вызывающие высказывания про геев и лесбиянок. Тогда Ганн извинился и подчеркнул, что его высказывания должны были стать сатирой, а не оскорблениями. Тогда же издание The Mary Sue обратило внимание на написанную Ганном в 2011 году статью под заголовком «50 супергероев, с которыми вы сильнее всего хотите переспать».
Последние годы Ганн публично критиковал Дональда Трампа в своем твиттере. Fox News предполагает, что симпатизирующие президенту США интернет-пользователи могли специально поднять эти оскорбительные твиты, чтобы разрушить карьеру Ганна.
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Кто займет пост режиссера «Стражей Галактики-3» пока неизвестно.
Джеймс Ганн, поставивший и написавший первые два фильма про Стражей Галактики, уволен с поста режиссера третьей части, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Причиной стали оскорбительные твиты, написанные Ганном в 2008-2011 годах. В них он шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей.
«Лучшее в изнасиловании — это когда тебя перестают насиловать и ты такой: „Вау, как же это здорово, когда тебя не насилуют!“», — писал режиссер.
Внимание к этим постам привлек ультраправый писатель Майк Чернович, один из популяризаторов так называемого «Пиццагейта». Он отыскал старые твиты Ганна и на их основе обвинил его в педофилии. После этого Чернович начал активно выступать против режиссера и даже попытался привлечь внимание Disney, чтобы добиться его увольнения.
Ганн ответил чередой публичных заявлений в своем твиттере, в которых принес извинения за неприемлемые высказывания. Твиты он стер, а позже удалил и сам аккаунт (но быстро его восстановил).
По словам режиссера, все написанное им — ужасно. Много лет назад Ганн хотел провоцировать и привлекать внимание, но теперь он изменился и «стал другим человеком» с другими ценностями и убеждениями.
В 2012-м ЛГБТ-организация GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) привлекла режиссера «Стражей Галактики» потребовала прокомментировать вызывающие высказывания про геев и лесбиянок. Тогда Ганн извинился и подчеркнул, что его высказывания должны были стать сатирой, а не оскорблениями. Тогда же издание The Mary Sue обратило внимание на написанную Ганном в 2011 году статью под заголовком «50 супергероев, с которыми вы сильнее всего хотите переспать».
Последние годы Ганн публично критиковал Дональда Трампа в своем твиттере. Fox News предполагает, что симпатизирующие президенту США интернет-пользователи могли специально поднять эти оскорбительные твиты, чтобы разрушить карьеру Ганна.
Читайте также: В новом сезоне "Танцев со звездами" примет участие известный боксер
Кто займет пост режиссера «Стражей Галактики-3» пока неизвестно.
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