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Раздел: Культура  
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Жозефин Скривер поделилась снимком в микро-бикини

Жозефин Скривер поделилась снимком в микро-бикини Датская модель любит радовать поклонников пикантными фото.

Ангел Victoria's Secret Жозефин Скривер показала своим фанатам еще одно очень откровенную фотографию, где она запечатлена в красном микро-бикини, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Так, красавица позирует на яхте и судя по всему находится на отдыхе. Жозефин выложила пикантное фото в Instagram.

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У Жозефин прекрасная фигура, надеемся, боссы Victoria's Secret все же предоставят ей возможность представить драгоценный бюстгальтер на шоу марки. Ведь девушки, представляющие fantasy bra, в миг становятся еще более популярными, чем были до этого.

Жозефин Скривер поделилась снимком в микро-бикини
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 Теги: Жозефин Скривер, фото

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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