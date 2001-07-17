Раздел: Культура
Жозефин Скривер поделилась снимком в микро-бикини
Датская модель любит радовать поклонников пикантными фото.
Ангел Victoria's Secret Жозефин Скривер показала своим фанатам еще одно очень откровенную фотографию, где она запечатлена в красном микро-бикини, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Так, красавица позирует на яхте и судя по всему находится на отдыхе. Жозефин выложила пикантное фото в Instagram.
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У Жозефин прекрасная фигура, надеемся, боссы Victoria's Secret все же предоставят ей возможность представить драгоценный бюстгальтер на шоу марки. Ведь девушки, представляющие fantasy bra, в миг становятся еще более популярными, чем были до этого.
Ангел Victoria's Secret Жозефин Скривер показала своим фанатам еще одно очень откровенную фотографию, где она запечатлена в красном микро-бикини, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Так, красавица позирует на яхте и судя по всему находится на отдыхе. Жозефин выложила пикантное фото в Instagram.
Читайте также: В новом сезоне "Танцев со звездами" примет участие известный боксер
У Жозефин прекрасная фигура, надеемся, боссы Victoria's Secret все же предоставят ей возможность представить драгоценный бюстгальтер на шоу марки. Ведь девушки, представляющие fantasy bra, в миг становятся еще более популярными, чем были до этого.
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