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Джиджи Хадид ответила на обвинения в фейковых отношениях

Джиджи Хадид ответила на обвинения в фейковых отношениях Ранее многие СМИ сообщали, что роман знаменитости с Зейном Малиом - это пиар-ход.

В марте этого года 23-летняя Джиджи Хадид и ее возлюбленный 25-летний Зейн Малик объявили о разрыве, однако уже через полтора месяца папарацци застали пару за страстным поцелуем возле пентхауса модели в Нью-Йорке. Хотя влюбленные еще не подтвердили свое воссоединение официально, Джиджи часто публикует в своем инстаграме селфи вместе с бойфрендом, ясно давая понять, что они с Зейном снова вместе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.

Это уже не первый раз, когда Хадид и Малик расставались на пару месяцев, а затем снова начинали встречаться. Фанаты пары даже предположили, что роман Джиджи и Зейна — не более чем продуманный пиар-ход.

«Их роман — это просто пиар, — написали в одном из пабликов, посвященном личной жизни знаменитостей. — Зейн даже не фолловит Джиджи в инстаграме и не выкладывает селфи с ней».

Чтобы расставить все точки над i, Хадид впервые за долгое время прокомментировала отношения с Маликом.

«Похоже, вы, ребята, отмечаете меня на своих фотографиях каждый день. Пожалуйста, перестаньте. Это же обычный негатив. Мы живем в прекрасном мире — и вместо того чтобы наслаждаться этим, вы пытаетесь судить о чужих отношениях, о которых вы даже ничего не знаете, поскольку не видите 99 % того, что происходит, — написала Джиджи. — Мне не нужно, чтобы Зейн фолловил меня в инстаграме — достаточно того, что у него есть татуировка с изображением моих глаз. Можете называть это пиар-ходом, но я просто выкладываю фотографии со своим парнем, как и другие девушки».

На груди певца действительно есть татуировка с изображением глаз его возлюбленной. Джиджи также несколько раз появлялась в его клипах.

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Ранее Малик также прокомментировал роман с Хадид: «Мы взрослые люди. Нашим отношениям не нужны ярлыки, нам не нужно соответствовать чужим ожиданиям. Я благодарен судьбе, что встретил Джиджи», — признался Зейн.
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 Теги: Джиджи Хадид, Зейн Малик

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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