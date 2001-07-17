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Раздел: Культура  
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Ирина Билык похвасталась необычной картиной

Ирина Билык похвасталась необычной картинойО своем пристрастии к творчеству современных мастеров кисти, примадонна украинской эстрады Ирина Билык, рассказала на странице своего микроблога.

Поп-дива призналась: «Я — любитель современной живописи!». Также она пояснила, что первым современным художником, работу которого она приобрела, стал Андрей Нисинец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

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Еще несколько лет назад, он создал уникальный графический портрет поп-исполнительницы, а на вопрос, почему вдохновился именно ею, откровенно ответил: «Если я во что и верю, так только в музыку невероятной Ирины Билык. Ее культура, если вдуматься, основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству».
Ирина Билык похвасталась необычной картиной
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 Теги: Ирина Билык, художник, картина

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Сегодня, 12:03 » Автор: Алена Шимко
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