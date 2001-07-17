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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева и MONATIK украсили первую страницу Viva

Надя Дорофеева и MONATIK украсили первую страницу VivaТворческий дует украинских исполнителей появился на обложке июльского выпуска популярного журнала.

Певица Надежда Дорофеева и исполнитель MONATIK украсили первую страницу издания Viva. В журнале также разместили интервью со звездами и фотосессия артистов во Франции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Певцы рассказали о своей совместной работе. Недавно исполнители Monatik и Надя Дорофеева презентовали совместный клип, который быстро набирает популярность в Сети.

В интервью артисты рассказали о творческой работе и о выборе сета для съемок. По словам Дмитрия Монатика атмосфера в Bubble House Пьера Кардена способствует развитию творческого мышления.

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Надя Дорофеева поделилась своими переживаниями во время фотосессии. Девушка рассказала, что долго не могла снять халат так, как должна была сниматься в купальнике.
Надя Дорофеева и MONATIK украсили первую страницу Viva
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 Теги: MONATIK, Надя Дорофеева, обложка

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Сегодня, 13:03 » Автор: Алена Шимко
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