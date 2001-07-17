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Раздел: Культура  
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Мила Кунис порадовала стильным образом

Мила Кунис порадовала стильным образомГолливудская звезда всегда отдавала предпочтение свободной и удобной одежде.

На этот раз актриса удачно адаптировала мужской брючный костюм для коктейльной вечеринки в центре Нью-Йорка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.

Мила Кунис посетила вечеринку на Манхэттене в честь предпоказа новой комедии «Шпион, который меня кинул». Актриса сыграла роль простой девушки, которая из-за расставания с бойфрендом была втянута в разборки спецагентов. Теперь героине Кунис предстоит спасти мир вместе с партнёршей по съёмкам Кейт МакКиннон.

Актриса пришла на мероприятие в серо-синем клетчатом брючном костюме. Приталенный удлинённый пиджак отлично сочетался с укороченными свободными брюками на высокой посадке и подчёркивал утончённую фигуру Кунис. Под низ знаменитость решила надеть бежевые топ с медным отливом в бельевом стиле, а на ногах у неё красовались синие замшевые лодочки на шпильке.

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Стилисты хорошо поработали над причёской и макияжем актрисы, что ещё раз доказало, что брючные костюмы подходят не только для деловых встреч, но и для вечеринок, если уметь правильно их носить.
Мила Кунис порадовала стильным образом
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 Теги: Мила Кунис, костюм, вечеринка

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Сегодня, 13:35 » Автор: Алена Шимко
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