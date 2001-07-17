Леся Никитюк обратилась к фанатам с вопросом

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Телеведущая популярной программы "Орел и решка" Леся Никитюк поделилась фотографиями из Африки в соцсети Instagram.

Леся Никитюк опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлена вместе со своей коллегой по программе «Орел и Решка» Региной Тодоренко.