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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк обратилась к фанатам с вопросом

Леся Никитюк обратилась к фанатам с вопросомСоведущая Сергея Притулы по шоу «Хто зверху?» на Новом канале Леся Никитюк похвасталась перед своими instagram-поклонниками новым снимком.

Также Никитюк призналась, что в Киеве на Возвиженке пять лет назад она снимала видео для кастинга тревел-шоу «Орел и Решка», ведущей которого Никитюк все же стала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

«5 лет назад именно на Воздвиженке проходил мой кастинг на О&Р. Я тогда была еще молодой и зеленой. Кто в паре со мной вам нравился больше? Я и Бедняков? Я и Регина Петровна? Я и Бадоев, я и Серьга? Я и Синельников?» – подписала фото Леся Никитюк.

Подписчики Леси Никитюк поспешили ответить на вопрос своей любимицы. Многие сошли на том, что ее дуэт с Региной Тодоренко был лучшим.

«Регина Петровна и вы, Леся Ивановна. Без вас «Орел и Решка» превратился в сплошную рекламу кофе с глупыми ведущими», — пишет serega_krol.

«Регина. У вас много классных шуток, и вы веселые. Обожаю «Орел и Решка», — соглашается ustavitskaya_angelina_12.

«И с Региной, и с Серьгой было интересно», — отмечает lizochka28.

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«Леся, возвращайтесь в проект! Вы и Регина. Мне думается, вы поспешили уйти и лишили зрителей приятной кампании! Не капризничайте, возвращайтесь!» – упрашивает madam.
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 Теги: Леся Никитюк, Орел и Решка

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Сегодня, 14:37 » Автор: Алена Шимко
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