» » Светлана Ходченкова показала, как отдыхает на пляже
Раздел: Культура  
0

Светлана Ходченкова показала, как отдыхает на пляже

Светлана Ходченкова показала, как отдыхает на пляжеСветлана Ходченкова поделилась со своими поклонниками фотографиями, на которых она запечатлена в одном бикини.

Сейчас звезда находится на летнем отдыхе в Испании, совместно со своим бойфрендом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕТА.

Светлана не боится показывать откровенные снимки своим поклонникам - фигура у актрисы действительно хороша, что неоднократно отметили пользователи сети.

Читайте также: Светлана Ходченкова показала, как выглядит без мейкапа

Пользователи отмечают, что даже откровенные фото Светланы имеют некий скрытый смысл. Та, недавно она поделилась черно-белым снимком на котором она в практически обнаженная сидит под пальмовым листом.
Светлана Ходченкова показала, как отдыхает на пляже
Светлана Ходченкова показала, как отдыхает на пляже
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Светлана Ходченкова, пляж, купальник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:07 » Автор: Алена Шимко
     5
     0

Похожие новости по теме

Светлана Ходченкова показала стройную фигуру в купальнике Светлана Ходченкова показала стройную фигуру в купальнике

Актриса Светлана Ходченкова достаточно скрытная.

Светлана Ходченкова поделилась пикантным снимком Светлана Ходченкова поделилась пикантным снимком

Ходченкова показала, как принимает солнечные ванны.

Светлана Ходченкова показала, как выглядит без мейкапа Светлана Ходченкова показала, как выглядит без мейкапа

Актриса отдыхает в Испании.

Светлана Ходченкова поделилась соблазнительным снимком Светлана Ходченкова поделилась соблазнительным снимком

Актриса загорает на крыше фитнес-клуба.

Светлана Ходченкова поделилась соблазнительными снимками в откровенном бикини Светлана Ходченкова поделилась соблазнительными снимками в откровенном бикини

Светлана Ходченкова побывала на премьере фильма «Воин, в котором сыграла одну из главных ролей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх