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Раздел: Культура  
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Хлое Кардашьян показала маленькую дочь

Хлое Кардашьян показала маленькую дочьЗвезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» Хлои Кардашьян показала поклонникам забавные снимки своей дочери Тру.

Светская львица опубликовала фото на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Хлои Кардашьян распространила две фотографии трехмесячной Тру, одетую в белое платье и детскую шляпку. Сначала девочка зевает, после чего забавно смотрит в камеру.

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Напомним, что 12 апреля Хлои Кардашьян впервые стала мамой. Роды звезды были преждевременными. Вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее любимый Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашьян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их. На время измены Хлои Кардашьян была на 3 месяце беременности.
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 Теги: Хлое Кардашьян, дочь, фото

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Сегодня, 17:38 » Автор: Алена Шимко
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