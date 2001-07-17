Раздел: Культура
Хлое Кардашьян показала маленькую дочь
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» Хлои Кардашьян показала поклонникам забавные снимки своей дочери Тру.
Светская львица опубликовала фото на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Хлои Кардашьян распространила две фотографии трехмесячной Тру, одетую в белое платье и детскую шляпку. Сначала девочка зевает, после чего забавно смотрит в камеру.
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Напомним, что 12 апреля Хлои Кардашьян впервые стала мамой. Роды звезды были преждевременными. Вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее любимый Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашьян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их. На время измены Хлои Кардашьян была на 3 месяце беременности.
Светская львица опубликовала фото на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Хлои Кардашьян распространила две фотографии трехмесячной Тру, одетую в белое платье и детскую шляпку. Сначала девочка зевает, после чего забавно смотрит в камеру.
Читайте также: Хлое Кардашьян похудела на 15 килограмм
Напомним, что 12 апреля Хлои Кардашьян впервые стала мамой. Роды звезды были преждевременными. Вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее любимый Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашьян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их. На время измены Хлои Кардашьян была на 3 месяце беременности.
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