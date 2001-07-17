Раздел: Культура
Леся Никитюк показала стройную фигуру
Комбинезоны стали одним из самых популярных и трендовых предметов гардероба летнего сезона 2018.
Телеведущая, звезда программы "Орел и решка" Леся Никитюк позировала в своем варианте самого стильного комбинезона этого лета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Для прогулки по городу Никитюк выбрала коротенький комбинеон нежного белого цвета, козыряя точеной фигурой. Свой пост в соцсети звезда подписала:
Читайте также: Леся Никитюк показала стройную фигуру в стильном наряде
"Угадайте какие 3 «сувенира» я привезла из Батуми?
1. Варенье
2. Мед
3. Рог
4. Вино для своей коллекции
5. Боржоми
6. Магнитик
7. Пахлаву"
Телеведущая, звезда программы "Орел и решка" Леся Никитюк позировала в своем варианте самого стильного комбинезона этого лета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Для прогулки по городу Никитюк выбрала коротенький комбинеон нежного белого цвета, козыряя точеной фигурой. Свой пост в соцсети звезда подписала:
Читайте также: Леся Никитюк показала стройную фигуру в стильном наряде
"Угадайте какие 3 «сувенира» я привезла из Батуми?
1. Варенье
2. Мед
3. Рог
4. Вино для своей коллекции
5. Боржоми
6. Магнитик
7. Пахлаву"
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