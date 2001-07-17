» » Леся Никитюк показала стройную фигуру
Раздел: Культура  
0

Леся Никитюк показала стройную фигуру

Леся Никитюк показала стройную фигуруКомбинезоны стали одним из самых популярных и трендовых предметов гардероба летнего сезона 2018.

Телеведущая, звезда программы "Орел и решка" Леся Никитюк позировала в своем варианте самого стильного комбинезона этого лета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Для прогулки по городу Никитюк выбрала коротенький комбинеон нежного белого цвета, козыряя точеной фигурой. Свой пост в соцсети звезда подписала:

Читайте также: Леся Никитюк показала стройную фигуру в стильном наряде

"Угадайте какие 3 «сувенира» я привезла из Батуми?
1. Варенье
2. Мед
3. Рог
4. Вино для своей коллекции
5. Боржоми
6. Магнитик
7. Пахлаву"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Леся Никитюк, комбинезон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:02 » Автор: Алена Шимко
     194
     0

Похожие новости по теме

Леся Никитюк похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Африке Леся Никитюк похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Африке

Телеведущая популярной программы "Орел и решка" Леся Никитюк поделилась фотографиями из Африки в соцсети Instagram.

Леся Никитюк показала стройную фигуру в стильном наряде Леся Никитюк показала стройную фигуру в стильном наряде

Поклонники восхищены.

Леся Никитюк показала стройную фигуру в соблазнительном купальнике Леся Никитюк показала стройную фигуру в соблазнительном купальнике

Поклонники в восторге.

Леся Никитюк показала стройную фигуру в модном купальнике Леся Никитюк показала стройную фигуру в модном купальнике

Поклонники восхищены.

Леся Никитюк показала соблазнительную фигуру в платье-сетке Леся Никитюк показала соблазнительную фигуру в платье-сетке

Ведущая показала фото в пикантном наряде.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх