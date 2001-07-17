В Сети показали курьёзный замок, который невозможно вскрыть

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Певец купил старинный замок Ди Сисмано в Италии, что в полутора часах езды от Рима.

Известный английский футболист Девид Бекхем и его супруга – дизайнер и певица Виктория на днях продали свой знаменитый дворец в английском графстве Хертфордшир. За шикарный звездный особняк новые владельцы выложили 12 миллионов фунтов стерлингов. О продаже дома стало известно благодаря британским представителям средств