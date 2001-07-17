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Раздел: Культура  
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В Сети показали курьёзный замок, который невозможно вскрыть

В Сети показали курьёзный замок, который невозможно вскрытьЗамок вскрытию не поддается.

Считается, что любой замок можно вскрыть – дело в умении взломщика и во времени, которым он располагает.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.

Однако, изобретатели из Индии утверждают, что замок, созданный ими, вскрытию не поддается, в принципе.

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Вот, и сейчас, там изобрели навесной замок с тремя ключами, который, как утверждает изобретать, невозможно вскрыть.


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 Теги: сеть, замок

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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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