Раздел: Культура
Ева Лонгория призналась в трудностях материнства
Ева Лонгория выглядит естественно и с легким макияжем.
Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сейчас окунулась в материнство. Сейчас счастливая мамочка воспитывает одномесячного сына Энрике Сантьяго. Кроме того, 43-летняя Ева откровенно рассказывает своим поклонникам, какие трудности ей приходится преодолевать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Лонгория опубликовала фото с месячных сыном на своей странице в Instagram.
На снимке актриса нежно прижимает к себе своего сына. Вместе с этим признается, что у нее нет никаких сил сделать прическу на голове и приходится довольствоваться удобным небрежным пучком.
Вместе с этим, Ева Лонгория выглядит естественно и с легким макияжем. Пользователи социальных сетей в очередной раз отметили, что актрисе очень идут веснушки на лице.
Счастливая мамочка также обратилась к своей приятельнице, модели и телеведущей Крисси Тейген, которая накануне родила второго ребенка.
Читайте также: Честный фотопроект о трудностях материнства. Фото
Ева Лонгория забавно переспросила Крисси, или у нее такая же прическа для кормления малыша.
Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сейчас окунулась в материнство. Сейчас счастливая мамочка воспитывает одномесячного сына Энрике Сантьяго. Кроме того, 43-летняя Ева откровенно рассказывает своим поклонникам, какие трудности ей приходится преодолевать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Лонгория опубликовала фото с месячных сыном на своей странице в Instagram.
На снимке актриса нежно прижимает к себе своего сына. Вместе с этим признается, что у нее нет никаких сил сделать прическу на голове и приходится довольствоваться удобным небрежным пучком.
Вместе с этим, Ева Лонгория выглядит естественно и с легким макияжем. Пользователи социальных сетей в очередной раз отметили, что актрисе очень идут веснушки на лице.
Счастливая мамочка также обратилась к своей приятельнице, модели и телеведущей Крисси Тейген, которая накануне родила второго ребенка.
Читайте также: Честный фотопроект о трудностях материнства. Фото
Ева Лонгория забавно переспросила Крисси, или у нее такая же прическа для кормления малыша.
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