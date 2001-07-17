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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория призналась в трудностях материнства

Ева Лонгория призналась в трудностях материнстваЕва Лонгория выглядит естественно и с легким макияжем.

Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сейчас окунулась в материнство. Сейчас счастливая мамочка воспитывает одномесячного сына Энрике Сантьяго. Кроме того, 43-летняя Ева откровенно рассказывает своим поклонникам, какие трудности ей приходится преодолевать.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Лонгория опубликовала фото с месячных сыном на своей странице в Instagram.

На снимке актриса нежно прижимает к себе своего сына. Вместе с этим признается, что у нее нет никаких сил сделать прическу на голове и приходится довольствоваться удобным небрежным пучком.

Вместе с этим, Ева Лонгория выглядит естественно и с легким макияжем. Пользователи социальных сетей в очередной раз отметили, что актрисе очень идут веснушки на лице.

Счастливая мамочка также обратилась к своей приятельнице, модели и телеведущей Крисси Тейген, которая накануне родила второго ребенка.

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Ева Лонгория забавно переспросила Крисси, или у нее такая же прическа для кормления малыша.

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 Теги: Ева Лонгория, материнство

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Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
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