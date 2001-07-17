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Раздел: Культура  
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Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во Франции

Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во ФранцииДевушка показала несколько снимков в изысканных платьях.

Внучка известной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко наслаждается отдыхом на летних каникулах. Девушка, которая учится в Лондоне, отправилась на солнечное французское побережье в Сен-Тропе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

17-летняя Соня выложила в Instagram живописные кадры из морского путешествия.

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Девушка показала свои завтраки, а также опубликовала несколько снимков в изысканных платьях от украинского дизайнера Лили Пустовит, которая является крестной мамой Евдокименко.

Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во Франции
Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во Франции
Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во Франции
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 Теги: Софии Ротару, внучка, Франция

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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