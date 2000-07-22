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Раздел: Культура  
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В Казахстане убили игрока КВН

В Казахстане убили игрока КВНИнцидент произошел 21 июля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.

В казахстанском городе Актау убили игрока сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева, сообщает Life со ссылкой на "Лада".

На Алимбаева напали в 03:30 по местному времени недалеко от одного из заведений города. Он был госпитализирован с ножевыми ранениями обеих ног. Как сообщили врачи, на одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности.

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Алимбаеву сделали операцию и перевели в реанимацию, однако спасти его не удалось. У Алимбаева остались жена и четверо детей.

Подозреваемые задержаны.
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 Теги: Казахстан, КВН, убийство

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Вчера, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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