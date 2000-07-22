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Раздел: Культура  
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Ксения Собчак показала "накачанные" губы

Ксения Собчак показала "накачанные" губы Следы косметологической процедуры разглядели поклонники Ксении.

Ксения Собчак опубликовала фото своего лица крупным планом, и поклонники рассмотрели не совсем удачно накаченные губы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Новую фотографию Ксении Собчак обсуждают все ее подписчики. Журналистку уже давно подозревали в коррекции губ, а теперь у фанатов Собчак не осталось никаких сомнений — губы она точно «накачала».

Подтверждением стало новое фото Ксении, которое она на днях опубликовала в своем блоге. В тексте знаменитость размышляет о выборе, который люди делают в своей жизни. Однако многих заинтересовали вовсе не мысли Ксении, а снимок, где она запечатлена крупным планом.

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«Что-то с верхней губкой», «Поужаснее фотки не нашлось? Что со ртом? В темноте красилась?», «Что с губами?» — пишут пользователи сети. Однако сама Ксения, разумеется, отвечать на вопросы поклонников не стала.

Ксения Собчак показала "накачанные" губы
Ксения Собчак показала "накачанные" губы
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 Теги: Ксения Собчак, губы

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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