» » Известная звездная пара отдохнула в Одессе
Раздел: Культура  
0

Известная звездная пара отдохнула в Одессе

Известная звездная пара отдохнула в Одессе Телеведущие совместили отдых с работой.

Между мероприятиями в рамках Одесского кинофестиваля Катя Осадчая находит время на то, чтобы побыть вместе с мужем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Юрий Горбунов приехал в Южную Пальмиру вместе с телеведущей.

Читайте также: Ксения Собчак показала "накачанные" губы

На новом снимке, что появился в микроблоге Горбунова, супруги позируют в отельном номере в лучах восходящего солнца.

Известная звездная пара отдохнула в Одессе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     190
     0

Похожие новости по теме

Горбунов и Осадчая дали своему сыну простое имя Горбунов и Осадчая дали своему сыну простое имя

Об имени ребенка Горбунов сообщил на вечеринке.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе встретили Новый год Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе встретили Новый год

Похоже, беременная Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили новый 2017 год вместе.

Катя Осадчая провела романтичный вечер у костра с Горбуновым Катя Осадчая провела романтичный вечер у костра с Горбуновым

Телеведущие провели вечер вместе.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая похвастались снимками с отдыха Юрий Горбунов и Катя Осадчая похвастались снимками с отдыха

Телеведущие провели выходные вместе.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе отдыхают во Львове Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе отдыхают во Львове

Коллеги-телеведущие показали на своих страничках в Инстаграме фотографии, сделанные в одном и ресторанов Львова.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх