Том Круз появился на публике с расстегнутой ширинкой

Конфуз произошел на красной дорожке.



Исполнитель роли невозмутимого Итана Ханта позировал в строгом костюме-тройке. Снимки оконфузившегося актера быстро разлетелись по Сети, развеселив пользователей, сообщает



Съемки картины проходили прошлым летом. Не обошлось и без травм, так как Том Круз не пользуется услугами каскадеров. Во время выполнения одного из трюков актер сломал лодыжку. Работу над фильмом пришлось приостановить пока Круз проходил реабилитацию.



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Очередная часть франшизы обещает много экшна. «Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану», — говорится в официальном синопсисе фильма.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Исполнитель роли невозмутимого Итана Ханта позировал в строгом костюме-тройке. Снимки оконфузившегося актера быстро разлетелись по Сети, развеселив пользователей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Съемки картины проходили прошлым летом. Не обошлось и без травм, так как Том Круз не пользуется услугами каскадеров. Во время выполнения одного из трюков актер сломал лодыжку. Работу над фильмом пришлось приостановить пока Круз проходил реабилитацию.Очередная часть франшизы обещает много экшна. «Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану», — говорится в официальном синопсисе фильма.



