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Раздел: Культура  
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Том Круз появился на публике с расстегнутой ширинкой

Том Круз появился на публике с расстегнутой ширинкой Конфуз произошел на красной дорожке.

Исполнитель роли невозмутимого Итана Ханта позировал в строгом костюме-тройке. Снимки оконфузившегося актера быстро разлетелись по Сети, развеселив пользователей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Съемки картины проходили прошлым летом. Не обошлось и без травм, так как Том Круз не пользуется услугами каскадеров. Во время выполнения одного из трюков актер сломал лодыжку. Работу над фильмом пришлось приостановить пока Круз проходил реабилитацию.

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Очередная часть франшизы обещает много экшна. «Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану», — говорится в официальном синопсисе фильма.

Том Круз появился на публике с расстегнутой ширинкой
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 Теги: Том Круз, конфуз

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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