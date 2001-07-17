Раздел: Культура
Том Круз появился на публике с расстегнутой ширинкой
Конфуз произошел на красной дорожке.
Исполнитель роли невозмутимого Итана Ханта позировал в строгом костюме-тройке. Снимки оконфузившегося актера быстро разлетелись по Сети, развеселив пользователей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Съемки картины проходили прошлым летом. Не обошлось и без травм, так как Том Круз не пользуется услугами каскадеров. Во время выполнения одного из трюков актер сломал лодыжку. Работу над фильмом пришлось приостановить пока Круз проходил реабилитацию.
Читайте также: Актриса из "50 оттенков серого" надела провальный наряд
Очередная часть франшизы обещает много экшна. «Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану», — говорится в официальном синопсисе фильма.
Исполнитель роли невозмутимого Итана Ханта позировал в строгом костюме-тройке. Снимки оконфузившегося актера быстро разлетелись по Сети, развеселив пользователей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Съемки картины проходили прошлым летом. Не обошлось и без травм, так как Том Круз не пользуется услугами каскадеров. Во время выполнения одного из трюков актер сломал лодыжку. Работу над фильмом пришлось приостановить пока Круз проходил реабилитацию.
Читайте также: Актриса из "50 оттенков серого" надела провальный наряд
Очередная часть франшизы обещает много экшна. «Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану», — говорится в официальном синопсисе фильма.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
473
0
Также советуем посмотреть
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
Оставьте свой комментарий