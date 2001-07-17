» » Пользователи Сети жестко раскритиковали фигуру Ани Лорак
Раздел: Культура  
0

Пользователи Сети жестко раскритиковали фигуру Ани Лорак

Пользователи Сети жестко раскритиковали фигуру Ани ЛоракПоклонникам не понравился новый образ певицы.

Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, обнародовала новое фото, которое многие поклонники раскритиковали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.

"Ты и только ты режиссер своей жизни", - подписала исполнительница снимок в своем Instagram.

Однако не всем поклонникам понравился образ певицы.

Читайте также: Настя Каменских "засветила" стройные ноги в смелом наряде

"Постарела", "Поросячьи копыта выставила", "Зачем фотошоп?", - пишут пользователи.

Пользователи Сети жестко раскритиковали фигуру Ани Лорак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ани Лорак, новый образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:23 » Автор: Ирина Шевченко
     601
     0

Похожие новости по теме

Настя Каменских Настя Каменских "засветила" стройные ноги в смелом наряде

Певица появилась на публике в ультракоротких шортах.

Ани Лорак раскритиковали за нелепый наряд Ани Лорак раскритиковали за нелепый наряд

Образ не впечатлил поклонников певицы.

"Уличный" стиль Каменских не понравился ее поклонникам

Настю Каменских раскритиковали собственные фанаты.

Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ

Подписчики певицы уверенны, что ей не идет новая прическа.

Ани Лорак раскритиковали за неумелый фотошоп Ани Лорак раскритиковали за неумелый фотошоп

Некоторые поклонники отметили, что правая рука звезды выглядит неестественно на фото.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх