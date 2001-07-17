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Раздел: Культура  
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Экс-солистка Nikita полностью обнажилась перед камерой

Экс-солистка Nikita полностью обнажилась перед камеройАнастасия Кумейко сдержала обещание перед подписчиками.

Бывшая солистка группы NIKITA Анастасия Кумейко продемонстрировала фотографию на которой позирует обнаженной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Девушка отблагодарила своих подписчиков соблазнительным снимком, за то что их собралось свыше 67 тысяч на своей странице в Instagram "Обещала. Сделала", – прокомментировала Анастасия свое фото.

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Накануне артистка показала только часть фотографии, заинтриговав фанатов. Она пообещала опубликовать полный снимок после того, как количество "фолловеров" достигнет отметки в 67 000.

Экс-солистка Nikita полностью обнажилась перед камерой
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 Теги: Анастасия Кумейко, обнаженное фото

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Сегодня, 11:44 » Автор: Ирина Шевченко
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