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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в откровенном купальнике

Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в откровенном купальникеЗвезда показала поклонникам новое фото в бикини.

Ким Кардашьян вновь порадовала фанатов, опубликовав новую фотографию в социальной сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Киноафиша.

Откровенный снимок звезда сопроводила необычной подписью: "Я стесняюсь".

За 17 часов с момента публикации запись набрала уже 3,1 млн отметок "нравится".

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Поклонники Ким Кардашьян в комментариях сделали ей множество комплиментов и заверили, что стесняться таких форм не стоит. Другие отметили чувство юмора звезды, назвав подпись ироничной.

Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в откровенном купальнике
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 Теги: Ким Кардашьян, бикини

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Сегодня, 15:09 » Автор: Ирина Шевченко
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