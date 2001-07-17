Раздел: Культура
Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в откровенном купальнике
Звезда показала поклонникам новое фото в бикини.
Ким Кардашьян вновь порадовала фанатов, опубликовав новую фотографию в социальной сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Киноафиша.
Откровенный снимок звезда сопроводила необычной подписью: "Я стесняюсь".
За 17 часов с момента публикации запись набрала уже 3,1 млн отметок "нравится".
Читайте также: Знаменитая украинская певица восхитила фанатов роскошным образом
Поклонники Ким Кардашьян в комментариях сделали ей множество комплиментов и заверили, что стесняться таких форм не стоит. Другие отметили чувство юмора звезды, назвав подпись ироничной.
Ким Кардашьян вновь порадовала фанатов, опубликовав новую фотографию в социальной сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Киноафиша.
Откровенный снимок звезда сопроводила необычной подписью: "Я стесняюсь".
За 17 часов с момента публикации запись набрала уже 3,1 млн отметок "нравится".
Читайте также: Знаменитая украинская певица восхитила фанатов роскошным образом
Поклонники Ким Кардашьян в комментариях сделали ей множество комплиментов и заверили, что стесняться таких форм не стоит. Другие отметили чувство юмора звезды, назвав подпись ироничной.
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