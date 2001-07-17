Раздел: Культура
Бейонсе на отдыхе "засветила" округлившийся живот
Звезда вместе с мужем отдыхает в Италии.
Насыщенный график международного турне Бейонсе и Jay-Z не мешает отдыху артистов. На этот раз певцы отправились в солнечную Италию, где провели уик-энд.
В издании The Daily Mail появились кадры, которые папарацци сумели снять во время поездки звезд на роскошной яхте, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Уже несколько недель в сети обсуждают округлый живот Бейонсе, который она показала во время концерта. Кадры, опубликованные в соцсетях стали вирусными. Сторонники и СМИ подозревают, что звездная пара ожидает появление четвертого ребенка.
Ни Бейонсе, ни ее муж – рэпер и продюсер Jay-Z – не прокомментировали информацию журналистов. Подогрела слухи о беременности и поездка певцов в Италию. Пара отдыхала на яхте, наслаждаясь общением друг с другом. Однако папарацци сняли милые кадры и показали, что Бейонсе действительно имеет пышные формы, которые умело прикрывала нарядом.
Читайте также: Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в откровенном купальнике
Для прогулки на яхте артистка надела черный купальник и синие шорты. Пляжный образ Бейонсе дополнила пахотной накидкой, шляпой и очками. Лежа возле мужа, она прикрывалась полосатым пледом, чем и привлекла большое внимание журналистов, которые все-таки разглядели округлившийся животик.
Насыщенный график международного турне Бейонсе и Jay-Z не мешает отдыху артистов. На этот раз певцы отправились в солнечную Италию, где провели уик-энд.
В издании The Daily Mail появились кадры, которые папарацци сумели снять во время поездки звезд на роскошной яхте, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Уже несколько недель в сети обсуждают округлый живот Бейонсе, который она показала во время концерта. Кадры, опубликованные в соцсетях стали вирусными. Сторонники и СМИ подозревают, что звездная пара ожидает появление четвертого ребенка.
Ни Бейонсе, ни ее муж – рэпер и продюсер Jay-Z – не прокомментировали информацию журналистов. Подогрела слухи о беременности и поездка певцов в Италию. Пара отдыхала на яхте, наслаждаясь общением друг с другом. Однако папарацци сняли милые кадры и показали, что Бейонсе действительно имеет пышные формы, которые умело прикрывала нарядом.
Читайте также: Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в откровенном купальнике
Для прогулки на яхте артистка надела черный купальник и синие шорты. Пляжный образ Бейонсе дополнила пахотной накидкой, шляпой и очками. Лежа возле мужа, она прикрывалась полосатым пледом, чем и привлекла большое внимание журналистов, которые все-таки разглядели округлившийся животик.
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