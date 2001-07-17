Украинская певица снимается в новом фильме

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На днях состоялся финальный концерт скандального шоу известного российского композитора и продюсера Кон станина Меладзе и клипмейкера Алана Бадоева «Хочу в «ВИА Гру». Во время репетиции финала с ведущей этого проекте Верой Брежневой произошло небольшое пришествие. Известная украинская певица Вера Брежнева упала в двухметровой