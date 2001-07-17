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Раздел: Культура  
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Украинская певица снимается в новом фильме

Украинская певица снимается в новом фильмеВера снимается в новом проекте.

Для своих фанатов Вера Брежнева не только успешная певица, но и хорошая актриса. Бывшую участницу группы «Виа Гра» можно увидеть в таких картинах, как «Джунгли», «8 лучших свиданий», а также в трилогии «Любовь в большом городе».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Сейчас Вера снимается в новом проекте, название которого не говорит. Известно лишь, что картина снимается в Санкт-Петербурге. Об этом украинская певица и супруга композитора Константина Меладзе рассказала на своей странице в соцсети.

«Я снимаюсь в кино под Петербургом, о котором пока не могу ничего рассказывать и показывать свой образ», — написала Брежнева.

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В комментариях фанаты Брежневой стали расспрашивать звезду о новом проекте, а также написали, что с нетерпением ждут, когда она объявит о проекте.
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 Теги: Вера Брежнева, фильм

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Сегодня, 19:29 » Автор: Едгар Букмирза
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