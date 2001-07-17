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Раздел: Культура  
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Известная актриса хочет усыновить ребенка

Известная актриса хочет усыновить ребенкаАктриса не собирается возвращаться в США.

Актриса Линдси Лохан, разрывающаяся между ОАЭ (Дубай) и греческим островом Миконос, нашла время для того, чтобы заняться и важными делами, после чего дала интервью изданию The Mail.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

«Я возьму приемного ребенка. Я провела время с сирийскими беженцами в Турции и поняла, как сильно я люблю детей. Я хочу спасти их всех. Я бы хотела иметь двоих, а может быть, и четверых детей, но у меня пока нет планов создавать собственную семью», — говорит Линдси.

Актриса, которая недавно разорвала помолвку с российским миллиардером Егором Тарабасовым, добавила, что чувствует себя более счастливой, когда она одна.

«Сейчас я сосредоточилась на моих друзьях и семье, — сказала она. — Мои недавние отношения для меня самой уже в прошлом, а сама я далеко от них и рада тому. Долгое время я смотрела в зеркало и понимала, что застряла в неприятной ситуации, но не знала, как выйти из нее. А потом просто набралась смелости и сделала шаг. И все изменилось».

Линдси признается, что пока не собирается возвращаться в США и жить там, так как эта страна вызывает у нее панические атаки. По большей части, как говорит она, причиной их были папарацци.

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В свое время Линдси считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Она побывала пьяной за рулем, в тюрьме и на общественных работах. Потом звезда взяла себя в руки. Недавно Линдси заявила в интервью изданию New York Times о том, что она изменилась и к прошлому возврата нет.
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 Теги: Актриса, США, усыновление

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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