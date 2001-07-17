Раздел: Культура
Известная актриса хочет усыновить ребенка
Актриса не собирается возвращаться в США.
Актриса Линдси Лохан, разрывающаяся между ОАЭ (Дубай) и греческим островом Миконос, нашла время для того, чтобы заняться и важными делами, после чего дала интервью изданию The Mail.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
«Я возьму приемного ребенка. Я провела время с сирийскими беженцами в Турции и поняла, как сильно я люблю детей. Я хочу спасти их всех. Я бы хотела иметь двоих, а может быть, и четверых детей, но у меня пока нет планов создавать собственную семью», — говорит Линдси.
Актриса, которая недавно разорвала помолвку с российским миллиардером Егором Тарабасовым, добавила, что чувствует себя более счастливой, когда она одна.
«Сейчас я сосредоточилась на моих друзьях и семье, — сказала она. — Мои недавние отношения для меня самой уже в прошлом, а сама я далеко от них и рада тому. Долгое время я смотрела в зеркало и понимала, что застряла в неприятной ситуации, но не знала, как выйти из нее. А потом просто набралась смелости и сделала шаг. И все изменилось».
Линдси признается, что пока не собирается возвращаться в США и жить там, так как эта страна вызывает у нее панические атаки. По большей части, как говорит она, причиной их были папарацци.
Читайте также: Дженнифер Лопес решила усыновить ребенка
В свое время Линдси считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Она побывала пьяной за рулем, в тюрьме и на общественных работах. Потом звезда взяла себя в руки. Недавно Линдси заявила в интервью изданию New York Times о том, что она изменилась и к прошлому возврата нет.
Актриса Линдси Лохан, разрывающаяся между ОАЭ (Дубай) и греческим островом Миконос, нашла время для того, чтобы заняться и важными делами, после чего дала интервью изданию The Mail.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
«Я возьму приемного ребенка. Я провела время с сирийскими беженцами в Турции и поняла, как сильно я люблю детей. Я хочу спасти их всех. Я бы хотела иметь двоих, а может быть, и четверых детей, но у меня пока нет планов создавать собственную семью», — говорит Линдси.
Актриса, которая недавно разорвала помолвку с российским миллиардером Егором Тарабасовым, добавила, что чувствует себя более счастливой, когда она одна.
«Сейчас я сосредоточилась на моих друзьях и семье, — сказала она. — Мои недавние отношения для меня самой уже в прошлом, а сама я далеко от них и рада тому. Долгое время я смотрела в зеркало и понимала, что застряла в неприятной ситуации, но не знала, как выйти из нее. А потом просто набралась смелости и сделала шаг. И все изменилось».
Линдси признается, что пока не собирается возвращаться в США и жить там, так как эта страна вызывает у нее панические атаки. По большей части, как говорит она, причиной их были папарацци.
Читайте также: Дженнифер Лопес решила усыновить ребенка
В свое время Линдси считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Она побывала пьяной за рулем, в тюрьме и на общественных работах. Потом звезда взяла себя в руки. Недавно Линдси заявила в интервью изданию New York Times о том, что она изменилась и к прошлому возврата нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
726
0
Также советуем посмотреть
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
Оставьте свой комментарий