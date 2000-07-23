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Раздел: Культура  
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Светлана Тарабарова поделилась редким фото с мужем

Светлана Тарабарова поделилась редким фото с мужемПоклонники в восторге от фотографии.

Поклонники в восторге от романтичного фото певицы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Судя по личному микроблогу Светланы Тарабаровой, она обожает социальные сети и общение с поклонниками. Практически каждый день на странице певицы в Instagram появляются различные фото, которые отображают как профессиональную деятельности Светланы, так и ее личную жизнь.

Многие думали, что как только певица узнает о своей беременности, количество кадров на ее странице резко уменьшитья, но нет.

Наоборот — теперь в сети еще больше ярких, жизнерадостных, счастливых фото Тарабаровой, на которых она без стеснения демонстрирует округлившийся живот.

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Более того, на днях в личном микроблоге будущей мамы появился нежный снимок с ее супругом, который редко позирует для фото своей звездной жены. Такие влюбленные, и такие счастливые!
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 Теги: Светлана Тарабарова, муж, фото

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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