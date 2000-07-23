Раздел: Культура
Даша Астафьева восхитила Сеть новыми фотографиями
Поклонники горячо оценили снимки звезды.
Певица опубликовала в сети Инстаграм снимки с новой фотосъемки и вызвала у своих поклонников массу положительных эмоций, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Как всегда яркая, необычная и очень женственная, артистка предстала пред публикой в очень чувственном образе, покорив всю свою аудиторию почитателей.
_len.to4ka_: Очень чувственное фото
ronenko_t_: Даша, Вы прекрасны
Читайте также: Канье Уэст решил попробовать себя в новом бизнесе
nemnogo_novogo: Красота
alekseylazarev: Какая ж ты красивая!
Певица опубликовала в сети Инстаграм снимки с новой фотосъемки и вызвала у своих поклонников массу положительных эмоций, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Как всегда яркая, необычная и очень женственная, артистка предстала пред публикой в очень чувственном образе, покорив всю свою аудиторию почитателей.
_len.to4ka_: Очень чувственное фото
ronenko_t_: Даша, Вы прекрасны
Читайте также: Канье Уэст решил попробовать себя в новом бизнесе
nemnogo_novogo: Красота
alekseylazarev: Какая ж ты красивая!
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