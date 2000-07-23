» » Даша Астафьева восхитила Сеть новыми фотографиями
Раздел: Культура  
0

Даша Астафьева восхитила Сеть новыми фотографиями

Даша Астафьева восхитила Сеть новыми фотографиями Поклонники горячо оценили снимки звезды.

Певица опубликовала в сети Инстаграм снимки с новой фотосъемки и вызвала у своих поклонников массу положительных эмоций, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Как всегда яркая, необычная и очень женственная, артистка предстала пред публикой в очень чувственном образе, покорив всю свою аудиторию почитателей.

_len.to4ka_: Очень чувственное фото
ronenko_t_: Даша, Вы прекрасны

Читайте также: Канье Уэст решил попробовать себя в новом бизнесе

nemnogo_novogo: Красота
alekseylazarev: Какая ж ты красивая!

Даша Астафьева восхитила Сеть новыми фотографиями
Даша Астафьева восхитила Сеть новыми фотографиями
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Даша Астафьева, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     213
     0

Похожие новости по теме

Даша Астафьева опубликовала снимки с женихом Даша Астафьева опубликовала снимки с женихом

Поклонники достаточно бурно отреагировали на публикацию.

Наприседала: Даша Астафьева похвасталась Наприседала: Даша Астафьева похвасталась "пятой точкой"

Даша Астафьева восхитила подписчиков свежими пляжными фотками.

Даша Астафьева показала откровенные снимки с отдыха Даша Астафьева показала откровенные снимки с отдыха

Красавица певица опубликовала фото в бикини.

Даша Астафьева восхитила поклонников роскошным образом Даша Астафьева восхитила поклонников роскошным образом

Певица похвасталась фигурой в стильном наряде.

Даша Астафьева затмила Инстаграм детскими фотографиями Даша Астафьева затмила Инстаграм детскими фотографиями

Певица решила всем показать, какой симпатичной девочкой она была в детстве.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх