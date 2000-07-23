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Раздел: Культура  
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Папарацци сфотографировали Бейонсе и Джей Зи на яхте

Папарацци сфотографировали Бейонсе и Джей Зи на яхте Звездная пара играла с детьми.

Бейонсе и Джей Зи ездят по Европе со своим туром On The Run II, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Но свободное от концертов время звезды проводят в кругу семьи.

Кстати, близнецы Сэр и Руми, похоже, путешествуют с ними.

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Папарацци заметили супругов во время отдыха на яхте в Италии. Би и Джей загорали, фотографировались и играли с детьми.

Папарацци сфотографировали Бейонсе и Джей Зи на яхте
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 Теги: Бейонсе, Джей Зи, отдых

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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