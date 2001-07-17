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Раздел: Культура  
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Легендарный сериал нулевых годов получит продолжение

Легендарный сериал нулевых годов получит продолжение В производстве ремейка будут задействованы авторы оригинала.

Компания Fox 21 TV Studios готовит ремейк популярного сериала 1990-х "Баффи — истребительница вампиров", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Исполнительным продюсером назначен Джосс Уидон, который работал над оригинальным проектом. За сценарий отвечает Моника Оусу-Брин ("Агенты Щ.И.Т.").

Действие нового сериала будет происходить в наше время и в некоторых сериях можно будет отыскать метафоры актуальных проблем в мире. Создатели ремейка рассматривают в качестве претендентки на главную роль в проекте афроамериканскую актрису.

Сериал "Баффи — истребительница вампиров" выходил на протяжении 7 сезонов, с 1997 по 2003 год. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Мишель Геллар. Действие сериала разворачивается в городке Саннидейл, где Баффи Саммерс приходится защищать мир от злых сил и бороться с вампирами и всякой нечистью.

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Сериал был основан на одноименном фильме, который вышел в 1992 году.

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 Теги: Баффи, сериал

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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