Раздел: Культура
Легендарный сериал нулевых годов получит продолжение
В производстве ремейка будут задействованы авторы оригинала.
Компания Fox 21 TV Studios готовит ремейк популярного сериала 1990-х "Баффи — истребительница вампиров", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Исполнительным продюсером назначен Джосс Уидон, который работал над оригинальным проектом. За сценарий отвечает Моника Оусу-Брин ("Агенты Щ.И.Т.").
Действие нового сериала будет происходить в наше время и в некоторых сериях можно будет отыскать метафоры актуальных проблем в мире. Создатели ремейка рассматривают в качестве претендентки на главную роль в проекте афроамериканскую актрису.
Сериал "Баффи — истребительница вампиров" выходил на протяжении 7 сезонов, с 1997 по 2003 год. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Мишель Геллар. Действие сериала разворачивается в городке Саннидейл, где Баффи Саммерс приходится защищать мир от злых сил и бороться с вампирами и всякой нечистью.
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Сериал был основан на одноименном фильме, который вышел в 1992 году.
Компания Fox 21 TV Studios готовит ремейк популярного сериала 1990-х "Баффи — истребительница вампиров", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Исполнительным продюсером назначен Джосс Уидон, который работал над оригинальным проектом. За сценарий отвечает Моника Оусу-Брин ("Агенты Щ.И.Т.").
Действие нового сериала будет происходить в наше время и в некоторых сериях можно будет отыскать метафоры актуальных проблем в мире. Создатели ремейка рассматривают в качестве претендентки на главную роль в проекте афроамериканскую актрису.
Сериал "Баффи — истребительница вампиров" выходил на протяжении 7 сезонов, с 1997 по 2003 год. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Мишель Геллар. Действие сериала разворачивается в городке Саннидейл, где Баффи Саммерс приходится защищать мир от злых сил и бороться с вампирами и всякой нечистью.
Читайте также: Папарацци сфотографировали Бейонсе и Джей Зи на яхте
Сериал был основан на одноименном фильме, который вышел в 1992 году.
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