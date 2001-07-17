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Раздел: Культура  
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Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту

Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту Пара недавно объявила о помолвке.

После официального заявления о помолвке пара не стесняется показывать свои чувства на публике. Возлюбленных застали в азиатском ресторане «Komodo» в центре Майами после 10 часов вечера в пятницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Молодые люди постоянно целовались и наслаждались компанией друг друга. Вместо того, чтобы сидеть напротив, Джастин Бибер и Хейли Болдуин сидели рядом, чтобы следить за телефонами друг друга. 24-летний певец был одет в розовую футболку Obey с разноцветным принтом и чёрную кепку.

Пара не беспокоилась, что их могут заметить и сфотографировать. Американский певец и модель снова сошлись несколько недель назад и объявили, что помолвлены. Джастин Бибер на своей странице в социальных сетях написал трогательное любовное послание своей невесте. Он уточнил, что Хейли делает его лучше.

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Дочь Стивена Болдуина является очень верующей и пытается приобщить жениха к христианской вере. Джастин сделал Хейли предложение в 7 июля.

Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту
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 Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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