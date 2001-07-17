Раздел: Культура
Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту
Пара недавно объявила о помолвке.
После официального заявления о помолвке пара не стесняется показывать свои чувства на публике. Возлюбленных застали в азиатском ресторане «Komodo» в центре Майами после 10 часов вечера в пятницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Молодые люди постоянно целовались и наслаждались компанией друг друга. Вместо того, чтобы сидеть напротив, Джастин Бибер и Хейли Болдуин сидели рядом, чтобы следить за телефонами друг друга. 24-летний певец был одет в розовую футболку Obey с разноцветным принтом и чёрную кепку.
Пара не беспокоилась, что их могут заметить и сфотографировать. Американский певец и модель снова сошлись несколько недель назад и объявили, что помолвлены. Джастин Бибер на своей странице в социальных сетях написал трогательное любовное послание своей невесте. Он уточнил, что Хейли делает его лучше.
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Дочь Стивена Болдуина является очень верующей и пытается приобщить жениха к христианской вере. Джастин сделал Хейли предложение в 7 июля.
После официального заявления о помолвке пара не стесняется показывать свои чувства на публике. Возлюбленных застали в азиатском ресторане «Komodo» в центре Майами после 10 часов вечера в пятницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Молодые люди постоянно целовались и наслаждались компанией друг друга. Вместо того, чтобы сидеть напротив, Джастин Бибер и Хейли Болдуин сидели рядом, чтобы следить за телефонами друг друга. 24-летний певец был одет в розовую футболку Obey с разноцветным принтом и чёрную кепку.
Пара не беспокоилась, что их могут заметить и сфотографировать. Американский певец и модель снова сошлись несколько недель назад и объявили, что помолвлены. Джастин Бибер на своей странице в социальных сетях написал трогательное любовное послание своей невесте. Он уточнил, что Хейли делает его лучше.
Читайте также: Легендарный сериал нулевых годов получит продолжение
Дочь Стивена Болдуина является очень верующей и пытается приобщить жениха к христианской вере. Джастин сделал Хейли предложение в 7 июля.
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