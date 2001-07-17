» » Редкий кадр: Кристина Агилера впервые показала десятилетнего сына
Раздел: Культура  
0

Редкий кадр: Кристина Агилера впервые показала десятилетнего сына

Редкий кадр: Кристина Агилера впервые показала десятилетнего сына Ранее певица показывала только младшую дочь.

Певица Кристина Агилера предпочитает рассказывать о работе, а свою личную жизнь скрывает от посторонних, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Дочь Саммер, которой уже почти четыре года, артистка показывала в Instagram, а десятилетнего сына Макса подписчики звезды еще ни разу не видели!

Но недавно Кристина поделилась первым фото сына: на снимке она с нежностью смотрит на своего наследника. Поклонники засыпали пост комплиментами, заметив, что рядом с таким взрослым сыном Агилера кажется его старшей сестрой.

Читайте также: Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту

Многие заметили, что Кристина стала прекрасно выглядеть и все изменения во внешности пошли ей только на пользу.

Редкий кадр: Кристина Агилера впервые показала десятилетнего сына
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кристина Агилера, сын, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     48
     0

Похожие новости по теме

Кристина Агилера поделилась снимком своего сына Кристина Агилера поделилась снимком своего сына

Кристина Агилера, как и многие селебрити, ведет свой микроблог, в котором публикует снимки из повседневной жизни или рабочие моменты.

Кристина Агилера показала романтичное фото с любимым Кристина Агилера показала романтичное фото с любимым

Кристина и Мэтт встречаются уже несколько лет.

Кристина Агилера показала фото подросшей дочери Кристина Агилера показала фото подросшей дочери

16 августа малышке Саммер исполнился один год.

«И это только начало», - Кристина Агилера показала откровенное селфи «И это только начало», - Кристина Агилера показала откровенное селфи

Кристина Агилера потрясла своих поклонников откровенным селфи.

Кристина Агилера узнала пол будущего ребенка Кристина Агилера узнала пол будущего ребенка

Знаменитая американская певица беременна девочкой. 33-летняя певица Кристина Агилера, которая около месяца назад объявила о второй беременности, раскрыла пол будущего ребенка.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх