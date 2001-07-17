Редкий кадр: Кристина Агилера впервые показала десятилетнего сына

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Кристина Агилера поделилась снимком своего сына Кристина Агилера, как и многие селебрити, ведет свой микроблог, в котором публикует снимки из повседневной жизни или рабочие моменты.