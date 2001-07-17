Раздел: Культура
Редкий кадр: Кристина Агилера впервые показала десятилетнего сына
Ранее певица показывала только младшую дочь.
Певица Кристина Агилера предпочитает рассказывать о работе, а свою личную жизнь скрывает от посторонних, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Дочь Саммер, которой уже почти четыре года, артистка показывала в Instagram, а десятилетнего сына Макса подписчики звезды еще ни разу не видели!
Но недавно Кристина поделилась первым фото сына: на снимке она с нежностью смотрит на своего наследника. Поклонники засыпали пост комплиментами, заметив, что рядом с таким взрослым сыном Агилера кажется его старшей сестрой.
Читайте также: Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту
Многие заметили, что Кристина стала прекрасно выглядеть и все изменения во внешности пошли ей только на пользу.
Певица Кристина Агилера предпочитает рассказывать о работе, а свою личную жизнь скрывает от посторонних, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Дочь Саммер, которой уже почти четыре года, артистка показывала в Instagram, а десятилетнего сына Макса подписчики звезды еще ни разу не видели!
Но недавно Кристина поделилась первым фото сына: на снимке она с нежностью смотрит на своего наследника. Поклонники засыпали пост комплиментами, заметив, что рядом с таким взрослым сыном Агилера кажется его старшей сестрой.
Читайте также: Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту
Многие заметили, что Кристина стала прекрасно выглядеть и все изменения во внешности пошли ей только на пользу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
48
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
Оставьте свой комментарий