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Раздел: Культура  
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Оля Цибульская примерила роскошное платье

Оля Цибульская примерила роскошное платьеТелеведущая Ольга Цибульская примерила роскошное платье в пол нежного розового оттенка.

Она поделилась фотографией модного образа на страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Также под другим фото Оля рассказала, как ее сын любит музыкальные инструменты.

У нас вдома вже більше 30-ти музичних інструментів, найекзотичніші - габон, казу і окарина)) Ніколи не чули про такі? Я теж.

Кожен з них з'явився на прохання Нестора. Уявляєте моє обличчя після слів "#мама, купи мені окарину"?? Добре, що є google. І я в черговий раз, як справжня мама-тигриця, несу додому здобич у вигляді музичного інструмента.

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Поки відмовила тільки купити контрабас і арфу. А ваші карапузи, що кажуть після слів МАМА КУПИ МЕНІ...?"
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 Теги: Оля Цибульская, платье

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Сегодня, 09:47 » Автор: Алена Шимко
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