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Раздел: Культура  
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Николь Кидман предстала в романтичном образе

Николь Кидман предстала в романтичном образе51-летняя австралийская актриса выбрала для мероприятия красивый наряд, который ей был к лицу.

Николь Кидман посетила фестиваль Comic-Con, который прошел в Сан-Диего. В рамках фестиваля состоялась презентация фантастического фильма "Аквамен", в котором она сыграла одну из главных ролей, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Кидман предстала в белом платье макси от Christian Dior с черным широким поясом-корсетом и в бордовых босоножках.

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Ее образ дополнил макияж с акцентом на нежно-розовой помаде и румянах. Волосы актриса собрала хвост, выпустив спереди пряди.
Николь Кидман предстала в романтичном образе
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 Теги: Николь Кидман, Комик-кон

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Сегодня, 14:25 » Автор: Алена Шимко
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