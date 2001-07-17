Раздел: Культура
Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукциона
Аукционный дом Sotheby's продаст несколько личных предметов покойного актера Робина Уильямса и его супруги.
Торги на аукционе с названием Создавая сцену: Коллекция Марши и Робина Уильямсов пройдут 4 октября 2018 года в Нью-Йорке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в ильмах.
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Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета В ожидании Годо. Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.
Торги на аукционе с названием Создавая сцену: Коллекция Марши и Робина Уильямсов пройдут 4 октября 2018 года в Нью-Йорке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в ильмах.
Читайте также: Названа причина смерти Робина Уильямса
Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета В ожидании Годо. Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.
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