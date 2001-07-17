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Раздел: Культура  
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Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукциона

Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукционаАукционный дом Sotheby's продаст несколько личных предметов покойного актера Робина Уильямса и его супруги.

Торги на аукционе с названием Создавая сцену: Коллекция Марши и Робина Уильямсов пройдут 4 октября 2018 года в Нью-Йорке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В коллекцию вошли шесть предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в ильмах.

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Среди вещей актера у Sotheby's оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета В ожидании Годо. Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.
Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукциона
Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукциона
Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукциона
Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукциона
Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукциона
Личные вещи Робина Уильямса уйдут с аукциона
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 Теги: Робин Уильямс, личные вещи, аукцион

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Сегодня, 15:46 » Автор: Алена Шимко
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