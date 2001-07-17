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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер опубликовала соблазнительные фото

Кайли Дженнер опубликовала соблазнительные фотоАмериканская модель опубликовала снимок в полупрозрачном платье с леопардовым принтом.

За пару часов фото собрало миллионы просмотров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Кайли Дженнер покорила подписчиков смелым нарядом. Модель выбрала для новой фотосессии шифоновый длинны сарафан в леопардовом цвете.

Звезда расположилась в полуобороте к камере, продемонстрировав свою фигуру. Ветер во время сьемки прижимал легкую ткань к ягодицам и ногам модели, подчеркивая их формы.

Недавно твит модели обрушил стоимость соцсети на миллиард долларов

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За пять часов фото собрали около трех миллионов просмотров. Леопардовый принт добавил остроты и пикантности снимкам, но образ Дженнер остался довольно нежным и романтичным.
Кайли Дженнер опубликовала соблазнительные фото
Кайли Дженнер опубликовала соблазнительные фото
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 Теги: Кайли Дженнер, фото

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Сегодня, 17:06 » Автор: Алена Шимко
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