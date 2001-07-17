Известный писатель украинского происхождения стал жертвой мошенников

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В США скончался американский актер, общественный деятель, писатель и комик Дик Грегори в возрасте 85 лет.

Известный советский писатель скончался на 88-м году жизни.

Многие давно подозревали это.

Также он заявил, что ему стыдно за такой суд.