Раздел: Культура
Известный писатель украинского происхождения стал жертвой мошенников
Паланику придется продать свой дом.
Известный американский писатель украинского происхождения Чак Паланик стал жертвой мошенников. Автора мировых бестселлеров обвел вокруг пальца бухгалтер литературного агентства "Donadio & Olson", которое представляло писателя.
Компания присвоила 3,4 миллиона долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Бухгалтера арестовали за подделку документов с 2011 года, с помощью чего он скрывал хищения.
Похоже, что мою оплату по крайней мере мои последние две, а возможно, и четыре книги – было украдено, поэтому у меня не остается никаких резервов для написания следующей книги,– отметил писатель.
Паланик также добавил, что, чтобы "остаться на плаву" до тех пор, когда начнет поступать прибыль за новую книгу, ему вероятно придется продать свой дом.
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"Письмо с самого начала было моим способом экономить деньги, потому что если пишешь, то не тратишь. Поэтому эта ситуация возвращает меня к письму", – добавил он.
Известный американский писатель украинского происхождения Чак Паланик стал жертвой мошенников. Автора мировых бестселлеров обвел вокруг пальца бухгалтер литературного агентства "Donadio & Olson", которое представляло писателя.
Компания присвоила 3,4 миллиона долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Бухгалтера арестовали за подделку документов с 2011 года, с помощью чего он скрывал хищения.
Похоже, что мою оплату по крайней мере мои последние две, а возможно, и четыре книги – было украдено, поэтому у меня не остается никаких резервов для написания следующей книги,– отметил писатель.
Паланик также добавил, что, чтобы "остаться на плаву" до тех пор, когда начнет поступать прибыль за новую книгу, ему вероятно придется продать свой дом.
Читайте также: Известный российский писатель угодил в чистилище "Миротворца"
"Письмо с самого начала было моим способом экономить деньги, потому что если пишешь, то не тратишь. Поэтому эта ситуация возвращает меня к письму", – добавил он.
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