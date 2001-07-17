Раздел: Культура
Канье Уэст снова попал в больницу
Музыкант подхватил тяжелую форму гриппа.
Американский рэпер Канье Уэст заболел.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Музыкант подхватил тяжелую форму гриппа, в какой-то момент ему стало хуже. Артист испугался за свое здоровье, и жена исполнителя Ким Кардашьян отвезла его в экстренное приемное отделение больницы Уэст-Хиллс.
Супруги недолго пробыли в госпитале, после чего вернулись домой. Ранее Уэст сообщил в Twitter, что часто страдает головными болями из-за синусита.
21 ноября 2016 года медики доставили Уэста в медицинский центр Рональда Рейгана при университете Калифорнии. В правоохранительных органах добавили, что Уэст отказывался ехать в больницу, полицейским пришлось надеть на него наручники.
Музыканта госпитализировали спустя несколько часов после того, как он отменил все оставшиеся концерты — 21 выступление — своего тура Saint Pablo. Причину своих действий исполнитель объяснять не стал.
Читайте также: Канье Уэст рассказал, что страдает от психического расстройства
Канье Уэст — один из популярнейших американских артистов, обладатель нескольких десятков «Грэмми». В июне он выпустил новый альбом Ye.
Американский рэпер Канье Уэст заболел.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Музыкант подхватил тяжелую форму гриппа, в какой-то момент ему стало хуже. Артист испугался за свое здоровье, и жена исполнителя Ким Кардашьян отвезла его в экстренное приемное отделение больницы Уэст-Хиллс.
Супруги недолго пробыли в госпитале, после чего вернулись домой. Ранее Уэст сообщил в Twitter, что часто страдает головными болями из-за синусита.
21 ноября 2016 года медики доставили Уэста в медицинский центр Рональда Рейгана при университете Калифорнии. В правоохранительных органах добавили, что Уэст отказывался ехать в больницу, полицейским пришлось надеть на него наручники.
Музыканта госпитализировали спустя несколько часов после того, как он отменил все оставшиеся концерты — 21 выступление — своего тура Saint Pablo. Причину своих действий исполнитель объяснять не стал.
Читайте также: Канье Уэст рассказал, что страдает от психического расстройства
Канье Уэст — один из популярнейших американских артистов, обладатель нескольких десятков «Грэмми». В июне он выпустил новый альбом Ye.
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