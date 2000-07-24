Раздел: Культура
Ведущий шоу "Холостяк" показал свою семью на отдыхе
Мужчина опубликовал фото из Турции.
Украинский телеведущий, актер, диктор, шоумен и ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился в сети нежным снимком, который не оставил равнодушным его поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фото, сделанное во время отдыха в Турции, ведущий обнародовал в своем Instagram.
На снимке запечатлены все члены его семьи: супруга Кристина и сыновья - 4-летний Ваня и маленький Дима, который появился на свет 4 июня 2017 года.
"Это моя жизнь", - подписал он фото.
Поклонники в комментариях восхищаются семьей Григория, называя ее "примером для многих".
natalyachaykun Приятно смотреть на вашу семью. Вы классные
dr.alina_md Пример для многих! Молодцы!
tanya130682 Большое счастье!!! Когда все улыбается и все здоровы !!! Очень красивая семья !!!
ludasik1890 Вау какие вы классные , а Димуля и Ванюша просто фотомодели
yuliya__ostrovskaya Вы, очень счастливый человек, ваша семья прекрасна
irinavoroshilina Григорий..) ну прямо до слез... ) счастья вам безмернейшего!!!)
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Отметим, Григорий Решетник - один из немногих знаменитостей в мире украинского шоу-бизнеса, кто не скрывает личную жизнь от общественности. Он с радостью делится всем, что происходит в его семье с поклонниками.
Украинский телеведущий, актер, диктор, шоумен и ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился в сети нежным снимком, который не оставил равнодушным его поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фото, сделанное во время отдыха в Турции, ведущий обнародовал в своем Instagram.
На снимке запечатлены все члены его семьи: супруга Кристина и сыновья - 4-летний Ваня и маленький Дима, который появился на свет 4 июня 2017 года.
"Это моя жизнь", - подписал он фото.
Поклонники в комментариях восхищаются семьей Григория, называя ее "примером для многих".
natalyachaykun Приятно смотреть на вашу семью. Вы классные
dr.alina_md Пример для многих! Молодцы!
tanya130682 Большое счастье!!! Когда все улыбается и все здоровы !!! Очень красивая семья !!!
ludasik1890 Вау какие вы классные , а Димуля и Ванюша просто фотомодели
yuliya__ostrovskaya Вы, очень счастливый человек, ваша семья прекрасна
irinavoroshilina Григорий..) ну прямо до слез... ) счастья вам безмернейшего!!!)
Читайте также: Украинский комик показал свой странный подарок
Отметим, Григорий Решетник - один из немногих знаменитостей в мире украинского шоу-бизнеса, кто не скрывает личную жизнь от общественности. Он с радостью делится всем, что происходит в его семье с поклонниками.
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