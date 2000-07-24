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Раздел: Культура  
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Ведущий шоу "Холостяк" показал свою семью на отдыхе

Ведущий шоу "Холостяк" показал свою семью на отдыхе Мужчина опубликовал фото из Турции.

Украинский телеведущий, актер, диктор, шоумен и ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился в сети нежным снимком, который не оставил равнодушным его поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Фото, сделанное во время отдыха в Турции, ведущий обнародовал в своем Instagram.

На снимке запечатлены все члены его семьи: супруга Кристина и сыновья - 4-летний Ваня и маленький Дима, который появился на свет 4 июня 2017 года.

"Это моя жизнь", - подписал он фото.

Поклонники в комментариях восхищаются семьей Григория, называя ее "примером для многих".

natalyachaykun Приятно смотреть на вашу семью. Вы классные
dr.alina_md Пример для многих! Молодцы!
tanya130682 Большое счастье!!! Когда все улыбается и все здоровы !!! Очень красивая семья !!!
ludasik1890 Вау какие вы классные , а Димуля и Ванюша просто фотомодели
yuliya__ostrovskaya Вы, очень счастливый человек, ваша семья прекрасна
irinavoroshilina Григорий..) ну прямо до слез... ) счастья вам безмернейшего!!!)

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Отметим, Григорий Решетник - один из немногих знаменитостей в мире украинского шоу-бизнеса, кто не скрывает личную жизнь от общественности. Он с радостью делится всем, что происходит в его семье с поклонниками.

Ведущий шоу "Холостяк" показал свою семью на отдыхе
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 Теги: Холостяк, Григорий Решетник, семья

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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