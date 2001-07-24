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Раздел: Культура  
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Еще одного известного актера обвинили в домогательствах

Еще одного известного актера обвинили в домогательствах Неназванная женщина сообщила, что на нее напал Энтони Андерсон.

Американского актера Энтони Андерсона, снявшегося в фантастическом боевике "Трансформеры", обвинили в нападении на женщину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что женщина, имя которой не раскрывается, обратилась в полицию Лос-Анджелеса утверждая, что Андерсон напал на нее более года назад во время встречи, на которой они с актером обсуждали возможности для бизнеса.

"У нас есть сообщение о преступлении, в котором он числится как подозреваемый", – заявил представитель полиции, отметив, что по этому делу уже начато расследование.

Больше никаких данных представители правоохранительных органов не предоставили.

Представитель голливудской звезды заявил, что тот категорически отвергает обвинения. По его словам, никто из полиции не связывался с Андерсоном по этому делу.

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Энтони Андерсон также известен по фильмам "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения", "Очень страшное кино 3" и "Отступники". Он дважды был номинирвоан на премию "Эмми", а в прошлом году был одним из претендентов на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль на ТВ.
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 Теги: Энтони Андерсон, обвинения

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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