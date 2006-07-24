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Раздел: Культура  
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Редкий кадр: Регина Тодоренко сфотографировалась без макияжа

Редкий кадр: Регина Тодоренко сфотографировалась без макияжа Ведущая не постеснялась сфотографироваться без макияжа.

Под фотографией Регина сообщила, что сейчас смотрит запись передачи «Пятница с Региной». Также телеведущая отметила, что обожает свою работу и общение с гостями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Каждый из моих гостей индивидуален, некоторые меня просто удивляют своей многогранностью! Как же все-таки я люблю ЛЮДЕЕЕЕЙ», — написала Регина Тодоренко.

Поклонники написали, что ей не стоит тратить огромное количество времени на макияж, она итак чудесно выглядит.

«Регина,детка.хотела в честь тебя дочку назвать.муж на другом настоял.люблю тебя смотреть!», «Красавица ??Милашка)», «Красавица и умная добряша))», «Я тоже тебя люблю», — такие комментарии оставили подписчики соцсети.

Есть те, которые думают, что Регина беременна. «Регина уже с животиком! ???? Видно уже», «мне кажется, в груди есть молочко????????????», — написали наблюдательные поклонники.

Скорее всего, многие верят слухам. Напомним, что недавно Регина сама же навеяла всем, что забеременела.

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Стоит отметить, что мнение о шоу «Пятница с Региной» разделилось. Некоторым не нравятся гости, некоторые хотят, чтобы девушка вернулась в «Орел и Решка», другие же ждут новых выпусков нового шоу.

Редкий кадр: Регина Тодоренко сфотографировалась без макияжа
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 Теги: Регина Тодоренко, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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