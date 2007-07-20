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Раздел: Культура  
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Популярная украинская певица обнажилась перед камерой

Популярная украинская певица обнажилась перед камеройЗвезда без макияжа снялась топлесс.

Украинская модель и певица Даша Астафьева снялась в обольстительной фотосессии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua
 
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Звезда поделилась снимком в сети. Поклонники засыпали свою любимицу комплиментами.

Популярная украинская певица обнажилась перед камерой
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 Теги: Даша Астафьева, топлесс

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Сегодня, 09:25 » Автор: Ирина Шевченко
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