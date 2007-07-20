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Раздел: Культура  
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49-летняя Джей Ло поделилась "горячим" селфи из спортзала

49-летняя Джей Ло поделилась "горячим" селфи из спортзалаЗвезда похвасталась спортивной фигурой в коротком топе.

Американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз похвасталась своей фигурой как результатом спортивных увлечений.

Во время тренировки Джей Ло сделала селфи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.

На фото 49-летняя звезда позирует в коротком белом топе-бюстье и леггинсах, сверкая плоским животом и накачанным прессом.

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Как известно, поп-звезда много работает над своим телом, чтобы держаться в форме - ежедневно занимается в спортзале (личный тренер Джен каждую неделю меняет ей тренировки), несколько раз в неделю берет уроки хореографии и, конечно же, правильно питается.

49-летняя Джей Ло поделилась "горячим" селфи из спортзала
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 Теги: Дженнифер Лопес, звезды

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Сегодня, 11:04 » Автор: Ирина Шевченко
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