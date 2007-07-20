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Раздел: Культура  
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На Ани Лорак обрушился шквал критики

На Ани Лорак обрушился шквал критикиНа певицу обрушилась волна критики из-за выступления в Юрмале

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась роликом с выступления, на котором она исполняет песню "Ты еще любишь".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Артистка спела на международном музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018".

Поклонники Ани Лорак в Instagram сразу же раскритиковали ее за фонограмму.

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"Жаль, что под фонограмму", "Плохо, что фонограмма", "Фанера", "Фонограмма же чистой воды", - возмущаются подписчики.
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 Теги: Ани Лорак, Юрмала

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Сегодня, 12:34 » Автор: Ирина Шевченко
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