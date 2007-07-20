Раздел: Культура
На Ани Лорак обрушился шквал критики
На певицу обрушилась волна критики из-за выступления в Юрмале
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась роликом с выступления, на котором она исполняет песню "Ты еще любишь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Артистка спела на международном музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018".
Поклонники Ани Лорак в Instagram сразу же раскритиковали ее за фонограмму.
Читайте также: 49-летняя Джей Ло поделилась "горячим" селфи из спортзала
"Жаль, что под фонограмму", "Плохо, что фонограмма", "Фанера", "Фонограмма же чистой воды", - возмущаются подписчики.
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась роликом с выступления, на котором она исполняет песню "Ты еще любишь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Артистка спела на международном музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018".
Поклонники Ани Лорак в Instagram сразу же раскритиковали ее за фонограмму.
Читайте также: 49-летняя Джей Ло поделилась "горячим" селфи из спортзала
"Жаль, что под фонограмму", "Плохо, что фонограмма", "Фанера", "Фонограмма же чистой воды", - возмущаются подписчики.
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