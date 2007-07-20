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Раздел: Культура  
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Известная украинская певица кардинально изменила имидж

Известная украинская певица кардинально изменила имиджПоклонники раскритиковали новый стиль звезды.

Певица Алина Гросу удивила фанатов новым имиджем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На своей страничке в Instagram звезда опубликовала фото, на котором она одета в яркий наряд и цветные кроссовки. Многим поклонникам такой образ пришелся не по душе, о чем они сразу же сообщили в комментариях. Под фото пишут:

"Кроссовки бы лучше вытерла";

"Подошва на весь экран";

"Маленька Бджілка уже не та";

"Цвет волос надо менять";

"Ну кроссы... их нужно обрезать на фото. Как можно такое носить?".

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Но большинство комментаторов все-таки хвалят аутфит певицы. По их словам, Гросу всегда одевается стильно и со вкусом у нее все в полном порядке.

Известная украинская певица кардинально изменила имидж
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 Теги: новый стиль, Алина Гросу

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Сегодня, 14:22 » Автор: Ирина Шевченко
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