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Раздел: Культура  
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Маричка Падалко восхитила поклонников своим поступком

Маричка Падалко восхитила поклонников своим поступкомМаричка Падалко вместе с мужем переплыла Босфор.

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко вместе с мужем Егором Соболевым переплыла Босфор.

О трудностях, которые приготовила ей стихия, Падалко рассказала на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Она призналась, что самыми трудными для нее оказались последние 100 метров. Она не могла их одолеть целых 40 минут и мечтала о том, чтобы добраться до финиша и расплакаться.

"Никогда! Никогда нельзя сдаваться! Идти до конца! И если ты думаешь, что ты проиграл, подумай еще раз, и твое мнение может измениться. Это о моем сегодняшний Босфоре. Точнее о его последних 100 метров, которые я гребла фактически на месте долгие 40 минут, чтобы все-таки финишировать и расплакаться", - написала Падалко.

Она рассказала, что начало заплыва не предвещало никаких проблем. На старт участников отвозили одновременно, на двух лодках. Ведущая отметила, что в таких соревнованиях очень важна поддержка друзей или семьи.

"Когда вынырнула после прыжка, сразу успокоилась, все нормально, плыву на первый ориентир, чтобы попасть внутрь пролива в нужное течение. Солнце светит, волны невысокие, людей вокруг вижу, все прекрасно. Проплываю первый мост, слышу голос Егора, который говорит мне сместиться правее. Очень при этом удивляюсь, я думала, что мы от старта плывем врозь. Далее, вообще, "легкая прогулка" - я плыву на Егора шапочку и ни о чем не думаю, у него точно с ориентацией на местности лучше меня, думаю я", - рассказала Маричка Падалко.

Ведущая отметила, что несмотря на глубину Босфора, в воде чувствуешь себя безопасно, так вокруг много спасателей и квадракоптер, а ад начался тогда, когда она уже почти приблизилась к финишу.

"Правда, я не сразу это поняла. Я очень боялась "пролететь" финиш, не выйдя вовремя из течения, поэтому начала существенно брать правее. В этот момент на последнем отрезке уже скопились много пловцов. Некоторое время я просто плыла на финишные шарики и не смотрела по сторонам. Это было ошибкой. Только позже, оглянувшись на берег, я поняла, что я не продвигаюсь вообще. Я начала грести сильнее, еще сильнее, я почти доплыла до трибун со зрителями. Первым со стороны там висел украинский флаг. И я себе думаю, если я с ним поравняюсь, значит, я продвигаюсь вперед", - написала Падалко.

Она рассказала, что начала грести вдвое интенсивнее, досчитала до ста, но оказалось, что течение ее унесло еще от того места, где она начала бороться за финиш.

"И тут я понимаю, что я не могу выплыть, и, возможно, не смогу вообще, что я попала в обратное течение, и это безнадежно. В минуту в голове написался совсем другой пост о том, что я не доплыла. Все равно решаю бороться до последнего, начинаю грести снова ближе к середине пролива, сознательно дальше от финиша, чтобы попытаться зайти на него с другой траектории. Тут заходит солнце, начинается ливень с молнией, слышу ведущего на финише, который начинает что-то активно говорить в микрофон, а пловцов, которые остались, начинают брать в кольцо спасательные лодки. Ощущение, что все!" - рассказала Маричка Падалко.

Но в последний момент она снова поравнялась с трибунами и смогла самостоятельно добраться до финиша. Уже там она узнала, что Егор Соболев доплыл без проблем, так как он рискнул проплыть немного дальше и оттуда повернуть на финиш. А вот несколько знакомых Марички до финиша не доплыли.

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"Несколько моих знакомых не финишировали, причем среди них те, кто успешно сделали это в прошлом году. И я не считаю, что это трагедия. После босфорского опыта я никогда не напишу "лодки позора". Ибо никакой это не позор. Просто заплыв через Босфор - большая лотерея, как и собственно регистрация на него", - призналась телеведущая.



Маричка Падалко восхитила поклонников своим поступком
Маричка Падалко восхитила поклонников своим поступком
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 Теги: Маричка Падалко, Босфор

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Сегодня, 15:40 » Автор: Ирина Шевченко
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