» » Внучка Ротару похвасталась стройными ногами в роскошном платье
Раздел: Культура  
0

Внучка Ротару похвасталась стройными ногами в роскошном платье

Внучка Ротару похвасталась стройными ногами в роскошном платьеДевушка выглядит восхитительно.

На снимке Соня Евдокименко позирует в красивом вечернем платье с глубоким вырезом, оголив загорелую ножку.

17-летняя внучка внучка известной певицы молдавского происхождения Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, поделилась в снимком в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Night out», — подписала снимок девушка. Судя по всему, она собирается отрываться сегодня ночью.

Отмечается, что Соня сейчас находится на отдыхе в Сан-Тропе и, судя по всему, отдыхается ей отлично. Она унаследовала от знаменитой бабушки хорошую фигуру и тонкие черты лица, которы позволяют ей работать моделью. Девушку называют новой Синди Кроуфорд.

Читайте также: Популярная украинская группа покорила Сеть "взрывным" клипом

Подписчики Сони Евдокименко засыпали девушку комплиментами: «Восхитительная Софи», «Безумно красивая», «Шикарная», «Принцесса София», «Вот есть красивые девушки, но их красота как то быстро надоедает. Ваша красота для меня ненадоедливая, тонкая, аристократичная. Очень красивая внучка Софии Михайловны и дочка своих родителей», «как можно быть такой красивой! ))», «Как красиво!!! Восхитительная Софи!!! Прям на французский манер!», — написали пользователи Сети.

Внучка Ротару похвасталась стройными ногами в роскошном платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Соня Евдокименко, София Ротару

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:31 » Автор: Ирина Шевченко
     591
     0

Похожие новости по теме

Внучка Софии Ротару показала роскошный отдых в Сен-Тропе Внучка Софии Ротару показала роскошный отдых в Сен-Тропе

Внучка известной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко отправилась на солнечное французское побережье в Сен-Тропе.

Внучка Софии Ротару покорила своей красотой в кружевном платье Внучка Софии Ротару покорила своей красотой в кружевном платье

Соня Евдокименко оголила плечи в нежном платье.

16-летняя внучка Софии Ротару поразила своей красотой 16-летняя внучка Софии Ротару поразила своей красотой

Соня Евдокименко снялась для российского глянца.

15-летняя внучка Софии Ротару поразила роскошной фигурой в вышиванке 15-летняя внучка Софии Ротару поразила роскошной фигурой в вышиванке

Соня Евдокименко выглядит просто потрясающе.

15-летняя внучка Софии Ротару поразила естественной красотой 15-летняя внучка Софии Ротару поразила естественной красотой

Соня Евдокименко проводит время в Италии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх