Раздел: Культура
Внучка Ротару похвасталась стройными ногами в роскошном платье
Девушка выглядит восхитительно.
На снимке Соня Евдокименко позирует в красивом вечернем платье с глубоким вырезом, оголив загорелую ножку.
17-летняя внучка внучка известной певицы молдавского происхождения Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, поделилась в снимком в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Night out», — подписала снимок девушка. Судя по всему, она собирается отрываться сегодня ночью.
Отмечается, что Соня сейчас находится на отдыхе в Сан-Тропе и, судя по всему, отдыхается ей отлично. Она унаследовала от знаменитой бабушки хорошую фигуру и тонкие черты лица, которы позволяют ей работать моделью. Девушку называют новой Синди Кроуфорд.
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Подписчики Сони Евдокименко засыпали девушку комплиментами: «Восхитительная Софи», «Безумно красивая», «Шикарная», «Принцесса София», «Вот есть красивые девушки, но их красота как то быстро надоедает. Ваша красота для меня ненадоедливая, тонкая, аристократичная. Очень красивая внучка Софии Михайловны и дочка своих родителей», «как можно быть такой красивой! ))», «Как красиво!!! Восхитительная Софи!!! Прям на французский манер!», — написали пользователи Сети.
На снимке Соня Евдокименко позирует в красивом вечернем платье с глубоким вырезом, оголив загорелую ножку.
17-летняя внучка внучка известной певицы молдавского происхождения Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, поделилась в снимком в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Night out», — подписала снимок девушка. Судя по всему, она собирается отрываться сегодня ночью.
Отмечается, что Соня сейчас находится на отдыхе в Сан-Тропе и, судя по всему, отдыхается ей отлично. Она унаследовала от знаменитой бабушки хорошую фигуру и тонкие черты лица, которы позволяют ей работать моделью. Девушку называют новой Синди Кроуфорд.
Читайте также: Популярная украинская группа покорила Сеть "взрывным" клипом
Подписчики Сони Евдокименко засыпали девушку комплиментами: «Восхитительная Софи», «Безумно красивая», «Шикарная», «Принцесса София», «Вот есть красивые девушки, но их красота как то быстро надоедает. Ваша красота для меня ненадоедливая, тонкая, аристократичная. Очень красивая внучка Софии Михайловны и дочка своих родителей», «как можно быть такой красивой! ))», «Как красиво!!! Восхитительная Софи!!! Прям на французский манер!», — написали пользователи Сети.
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