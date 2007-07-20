Раздел: Культура
39-летняя Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой в купальнике
Олимпийская чемпионка выглядит великолепно.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, проживающая в США, похвасталась в соцсетях роскошной фигурой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.
39-летняя олимпийская чемпионка отдыхала на побережье океана в Майами и сделала снимок для своего микроблога.
Читайте также: Экс-солистка "ВИА Гры" произвела фурор своим внешним видом
На фото Лилия продемонстрировала подтянутую спортивную фигуру, плоский живот и стройные ноги.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, проживающая в США, похвасталась в соцсетях роскошной фигурой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.
39-летняя олимпийская чемпионка отдыхала на побережье океана в Майами и сделала снимок для своего микроблога.
Читайте также: Экс-солистка "ВИА Гры" произвела фурор своим внешним видом
На фото Лилия продемонстрировала подтянутую спортивную фигуру, плоский живот и стройные ноги.
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