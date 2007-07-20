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Раздел: Культура  
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39-летняя Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой в купальнике

39-летняя Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой в купальникеОлимпийская чемпионка выглядит великолепно.

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, проживающая в США, похвасталась в соцсетях роскошной фигурой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.

39-летняя олимпийская чемпионка отдыхала на побережье океана в Майами и сделала снимок для своего микроблога.

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На фото Лилия продемонстрировала подтянутую спортивную фигуру, плоский живот и стройные ноги.

39-летняя Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой в купальнике
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 Теги: Лилия Подкопаева, отдых

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Сегодня, 18:55 » Автор: Ирина Шевченко
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