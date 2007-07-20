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Раздел: Культура  
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Селена Гомес отметила день рождения на яхте

Селена Гомес отметила день рождения на яхтеСелена Гомес показала свое 26-летие на фото в соцсети.

Американская поп-певица Селена Гомес продолжает наслаждаться буднями, разбавляя их роскошными празднествами. На днях артистка отметила свой двадцать шестой день рождения, выбрав для этого роскошную яхту.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Если свое 25-летие Селена Гомес отметила в тихой семейной атмосфере, то в 2018-м она с размахом повеселилась. Певица выбрала для этого роскошную яхту, устроив на ней зажигательную вечеринку.

Одета в летнее платье с цветочным принтом, волшебная Селена пригласила близких друзей разделить с ней праздник. Дорогой алкоголь, большой торт с голубым декором, роскошный фуршет и много улыбок – таким Селена Гомес показала свое 26-летие на фото в соцсети.

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Еще один год позади. Спасибо вам за вашу любовь. Я очень благодарна всем вам и моим лучшим друзьям, что вы отмечаете этот день со мной. Я люблю вас, как сумасшедшая,– поделилась впечатлениями от празднования Селена.

Селена Гомес отметила день рождения на яхте
Селена Гомес отметила день рождения на яхте
Селена Гомес отметила день рождения на яхте
Селена Гомес отметила день рождения на яхте



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 Теги: Селена Гомес, день рождения, яхта

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Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
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