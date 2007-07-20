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Раздел: Культура  
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Названы жертвы Меган Маркл ради принца Гарри

Названы жертвы Меган Маркл ради принца ГарриПосле свадьбы с принцем Гарри герцогине пришлось перестать красить ногти.

Меган Маркл пришлось отказаться от соцсетей и коротких юбок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.

Британский таблоид составил перечень вещей, от которых пришлось отказаться американской актрисе Меган Маркл ради британского принца Гарри и титула герцогини Сассекской.

Издание сообщает, что после свадьбы с принцем Гарри герцогине пришлось перестать красить ногти яркими и темными цветами, поскольку они считаются вульгарными.

Также Меган Маркл пришлось распрощаться с короткими юбками. Известно, что королева Елизавета не одобряет юбки даже на 2 см выше колен.
Королевский протокол запрещает жене британского принца фотографироваться с поклонниками и раздавать автографы.

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Кроме того, Меган пришлось полностью отказаться от соцсетей. До знакомства с Гарри актриса вела Instagram, на который было подписано более 3 млн человек.
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 Теги: Меган Маркл, Принц Гарри, жертвы

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Сегодня, 22:39 » Автор: Едгар Букмирза
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