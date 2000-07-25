Раздел: Культура
Регина Тодоренко показала романтический отдых
Регина почти не показывает свою фигуру ниже груди.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко отправилась в романтическое путешествие со своим любимым Владом Топаловым. Сейчас пара находится на солнечном французском острове Корсика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Еще несколько дней назад Регина позировала на красной дорожке с Топаловым, подтвердив свои отношения с артистом. А сегодня влюбленные уже наслаждаются отдыхом на севере острова Корсика.
Звезды публикуют совместные фотографии в Instagram и щеголяют роскошными видами в своих Instagram-Stories. Что интересно, после слухов о беременности Регины звезда почти не показывает свою фигуру ниже груди на фотографиях и видеороликах.
Читайте также: Регина Тодоренко показала, как отдыхает на пляже
Возможно, все догадки о беременности сильно преувеличены, впрочем, Регина выглядит очень счастливой и привлекательной рядом со своим любимым Владом.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко отправилась в романтическое путешествие со своим любимым Владом Топаловым. Сейчас пара находится на солнечном французском острове Корсика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Еще несколько дней назад Регина позировала на красной дорожке с Топаловым, подтвердив свои отношения с артистом. А сегодня влюбленные уже наслаждаются отдыхом на севере острова Корсика.
Звезды публикуют совместные фотографии в Instagram и щеголяют роскошными видами в своих Instagram-Stories. Что интересно, после слухов о беременности Регины звезда почти не показывает свою фигуру ниже груди на фотографиях и видеороликах.
Читайте также: Регина Тодоренко показала, как отдыхает на пляже
Возможно, все догадки о беременности сильно преувеличены, впрочем, Регина выглядит очень счастливой и привлекательной рядом со своим любимым Владом.
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