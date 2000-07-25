Раздел: Культура
Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына
Мальчика зовут Табриз.
В декабре 2015 года Ирина Билык сообщила невероятную новость — она во второй раз стала мамой. Суррогатная мать родила певице и ее мужу, режиссеру и фотографу Аслану Ахмадову, сына, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Малышу дали имя Табриз и его долгое время скрывали от публики. Вскоре Ирина впервые опубликовала фото с сыном и всем стало ясно — мальчик растет точной копией своего папы. Со временем сходство не уменьшилось. Так, буквально несколько часов назад артистка поделилась новым фото Табриза и поклонники сошлись во мнении, что он стал еще более похожим на своего отца.
«Это мой невероятный мальчик. Мой энерджайзер и вдохновение. И у нас новая стадия — изучаем свои эмоции и как они влияют на взрослых (да-да, манипуляции — это слабость всех малышей), а также на других детей», — рассказала под фото счастливая мама.
К слову, Ирина ничуть не расстроена, что сын больше похож на отца. В интервью для Viva! певица призналась — она мечтала, чтобы у ее сына были темные глаза и кудри на голове.
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«Я счастлива, потому что – не буду скрывать – всегда питала слабость к восточным мужчинам, – призналась Ирина Билык. – Я мечтала, чтобы мой сын был с темными глазами, кудрявый, смуглый». Мечта певицы сбылась, ведь Табриз – абсолютная копия Аслана Ахмадова.
В декабре 2015 года Ирина Билык сообщила невероятную новость — она во второй раз стала мамой. Суррогатная мать родила певице и ее мужу, режиссеру и фотографу Аслану Ахмадову, сына, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Малышу дали имя Табриз и его долгое время скрывали от публики. Вскоре Ирина впервые опубликовала фото с сыном и всем стало ясно — мальчик растет точной копией своего папы. Со временем сходство не уменьшилось. Так, буквально несколько часов назад артистка поделилась новым фото Табриза и поклонники сошлись во мнении, что он стал еще более похожим на своего отца.
«Это мой невероятный мальчик. Мой энерджайзер и вдохновение. И у нас новая стадия — изучаем свои эмоции и как они влияют на взрослых (да-да, манипуляции — это слабость всех малышей), а также на других детей», — рассказала под фото счастливая мама.
К слову, Ирина ничуть не расстроена, что сын больше похож на отца. В интервью для Viva! певица призналась — она мечтала, чтобы у ее сына были темные глаза и кудри на голове.
Читайте также: Регина Тодоренко показала романтический отдых
«Я счастлива, потому что – не буду скрывать – всегда питала слабость к восточным мужчинам, – призналась Ирина Билык. – Я мечтала, чтобы мой сын был с темными глазами, кудрявый, смуглый». Мечта певицы сбылась, ведь Табриз – абсолютная копия Аслана Ахмадова.
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