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Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына

Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына Мальчика зовут Табриз.

В декабре 2015 года Ирина Билык сообщила невероятную новость — она во второй раз стала мамой. Суррогатная мать родила певице и ее мужу, режиссеру и фотографу Аслану Ахмадову, сына, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Малышу дали имя Табриз и его долгое время скрывали от публики. Вскоре Ирина впервые опубликовала фото с сыном и всем стало ясно — мальчик растет точной копией своего папы. Со временем сходство не уменьшилось. Так, буквально несколько часов назад артистка поделилась новым фото Табриза и поклонники сошлись во мнении, что он стал еще более похожим на своего отца.

«Это мой невероятный мальчик. Мой энерджайзер и вдохновение. И у нас новая стадия — изучаем свои эмоции и как они влияют на взрослых (да-да, манипуляции — это слабость всех малышей), а также на других детей», — рассказала под фото счастливая мама.

К слову, Ирина ничуть не расстроена, что сын больше похож на отца. В интервью для Viva! певица призналась — она мечтала, чтобы у ее сына были темные глаза и кудри на голове.

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«Я счастлива, потому что – не буду скрывать – всегда питала слабость к восточным мужчинам, – призналась Ирина Билык. – Я мечтала, чтобы мой сын был с темными глазами, кудрявый, смуглый». Мечта певицы сбылась, ведь Табриз – абсолютная копия Аслана Ахмадова.

Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына
Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына
Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына
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 Теги: Ирина Билык, сын, фото

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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