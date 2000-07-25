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Раздел: Культура  
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Деми Ловато получила героиновую передозировку

Деми Ловато получила героиновую передозировку По данным журналистов, певицу увезли в больницу.

Известная американская певица и актриса Деми Ловато госпитализирована в одну из клиник Лос-Анджелеса с передозировкой героина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Voiceshowbiz.

Журналистам об этом стало известно из правоохранительных органов. Девушке вызвали скорую помощь домой, она находилась в тяжелом состоянии после принятия убойной дозы героина.

Напомним, что впервые Деми появилась на телевидении в качестве актрисы в "Барни и друзья". Она получила известность благодаря роли Митча Торрес в фильме компании "Дисней": "Рок в летнем лагере" и "Рок в летнем лагере 2".

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Также она играла главную роль в сериале канала Дисней "Дайте Санни шанс".
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 Теги: Деми Ловато, героин

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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