Раздел: Культура
Деми Ловато получила героиновую передозировку
По данным журналистов, певицу увезли в больницу.
Известная американская певица и актриса Деми Ловато госпитализирована в одну из клиник Лос-Анджелеса с передозировкой героина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Voiceshowbiz.
Журналистам об этом стало известно из правоохранительных органов. Девушке вызвали скорую помощь домой, она находилась в тяжелом состоянии после принятия убойной дозы героина.
Напомним, что впервые Деми появилась на телевидении в качестве актрисы в "Барни и друзья". Она получила известность благодаря роли Митча Торрес в фильме компании "Дисней": "Рок в летнем лагере" и "Рок в летнем лагере 2".
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Также она играла главную роль в сериале канала Дисней "Дайте Санни шанс".
Известная американская певица и актриса Деми Ловато госпитализирована в одну из клиник Лос-Анджелеса с передозировкой героина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Voiceshowbiz.
Журналистам об этом стало известно из правоохранительных органов. Девушке вызвали скорую помощь домой, она находилась в тяжелом состоянии после принятия убойной дозы героина.
Напомним, что впервые Деми появилась на телевидении в качестве актрисы в "Барни и друзья". Она получила известность благодаря роли Митча Торрес в фильме компании "Дисней": "Рок в летнем лагере" и "Рок в летнем лагере 2".
Читайте также: Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына
Также она играла главную роль в сериале канала Дисней "Дайте Санни шанс".
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